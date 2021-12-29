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Тысяча ключевых сотрудников Сбербанка получат акции компании

Сбербанк вознаградит тысячу ключевых сотрудников акциями компании

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Сбербанке запустят программу долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. В рамках первого цикла тысяча сотрудников, от экспертов до вице-президентов, получат акции в качестве вознаграждения. Об этом сообщается на сайте компании.

Подобные программы мотиваций будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023, говорится в публикации.

Программы будут состоять из трехлетних циклов, а выплаты будут осуществляться ежегодно. Циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура Сбера.

Поясняется, что для запуска первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции.

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании», — рассказал председатель правления Сбера Герман Греф.

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Варвара Кошечкина
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