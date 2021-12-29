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На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО

Экс-депутат Рады Савченко: вступление в НАТО ничего не даст Украине
Надежда Савченко

Надежда Савченко. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш» рассказала об унизительных перспективах Киева в НАТО.

Савченко отметила, что была в Ираке и знает, как работает система коалиционных войск и НАТО. «Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — сказала она.

По словам Савченко, вступление в альянс не даст Украине ничего. Она считает, что стране, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотинские батальоны и не дадут полной защиты. Экс-депутат подчеркнула, что в случае конфликта армию России удастся остановить только на границе с Германией или Францией, в связи с чем членство Украины в НАТО теряет смысл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — сказал он.

Марина Совина
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