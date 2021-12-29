Крупнейший видеоресурс России разрешил скачивать видео

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» представляет офлайн-режим — в сервисе теперь разрешено скачивать ролики для просмотра без интернета. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, весь контент многомиллионной библиотеки будет доступен без подключения к интернету. Ограничения на мобильный трафик или слабая сеть не помешают смотреть видео в высоком разрешении без пауз и задержек. Новая функция появилась в приложении «ВКонтакте» на iOS и Android.

Отмечается, что ролики быстро загружаются на пользовательские устройства благодаря собственным технологиям «VK Видео» по ускорению передачи данных и снижению задержек, а также одной из крупнейших в России геораспределенных сетей доставки контента (CDN). Загрузка происходит посегментно, поэтому на нее не влияют кратковременные сбои в сети или переключение между точками доступа к интернету. Благодаря оптимальному использованию ресурсов скачивание видео не сказывается на работе мобильного приложения. Сохраненные ролики можно найти в разделе «Скачанное».

«Мы много инвестируем в технологии доставки контента: оптимизируем сетевые протоколы, внедряем поддержку продвинутых форматов и развиваем алгоритмы адаптации, чтобы пользователи могли смотреть видео на любых устройствах с разным качеством связи. Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны», — заметил технический директор «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Звонков» и «Клипов» Александр Тоболь.

«VK Видео» — новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Клипы». Каждый день сервисом пользуются больше 40 миллионов человек. Ежегодно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появляется более 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. Планируется, что до конца текущего года пользователям «VK Видео» станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.

