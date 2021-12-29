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Вор в законе Япончик пытался научить Диму Билана благородству

Певец Дима Билан: вор в законе Япончик просил меня остаться работать с Виктором Батуриным
Дима Билан

Дима Билан. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Российский певец Дима Билан рассказал, как Вячеслав Иваньков, известный в криминальном мире как вор в законе Япончик, просил его остаться работать с бизнесменом Виктором Батуриным после его развода с продюсером Яной Рудковской. Об этом певец заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

Билан вспомнил, что во время юридических споров по поводу того, кому должны принадлежать права на его творчество, на него оказывалось психологическое давление. «Когда меня делили, назову это так, то даже были моменты, когда мне намекали, что можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы», — рассказал артист. Однако он не стал уточнять, от кого именно исходили подобные угрозы.

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Победитель «Евровидения» рассказал, что в этот же период с ним на связь вышел Япончик. Криминальный авторитет, по словам певца, пытался переманить его на сторону Батурина. «Я встречался с Япончиком. Я говорю: "Я не пойду, можно мне билет, пожалуйста, я в Кабардино-Балкарию уезжаю, я больше не хочу здесь находиться, мне надоело это, страшно"», — рассказал Билан. По его словам, при личной встрече Япончик пытался научить артиста «поступать благородно», имея в виду продолжать сотрудничать с Батуриным, несмотря на то, что над всеми крупными проектами Билан работал с Рудковской.

Рудковская вышла замуж за брата предпринимательницы Елены Батуриной в 2001 году. В апреле 2008-го они развелись. Бывшие супруги неоднократно судились по различным поводам, связанным с исполнением брачного контракта.

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Варвара Кошечкина
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