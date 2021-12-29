Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленского обвинили в нарушении девяти статей Конституции Украины

Депутат Рады Загородний: Владимир Зеленский нарушил 9 статей Конституции Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний обвинил президента страны Владимира Зеленского в нарушении девяти статей конституции республики. Его заявление опубликовано на сайте политического объединения.

По словам парламентария, подписанный Зеленским указ о введении санкций против оппозиционных телеканалов «Первый независимый» и UkrLive — «очередное подтверждение беззакония» на Украине. «Когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей», — заявил Загородний.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Он пояснил, что речь идет о статьях, которые касаются нарушения свободы слова, запрета цензуры, права граждан Украины на работу. «Также нарушение статьи 104 — это присяга президента Украины, где он гарантировал свободу слова. Нарушение статьи 107, где определены полномочия СНБО и где нет такой функции, чтобы СНБО подменял собой судебные заседания», — продолжил депутат.

«Мне кажется, что вся украинская власть во главе с президентом Зеленским уже потеряла разум и творит беззаконие в нашей стране», — заключил Загородний.

28 декабря Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости» (оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK), а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал UkrLive). Меры будут действовать пять лет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта одна из тем переговоров Путина и Байдена
В Роспотребнадзора оценили заразность омикрон-штамма
Россиянам рассказали о получении выплат в 2022 году
Стало известно имя заразившегося коронавирусом хоккеиста российской молодежки
Активисты выстроились в слово «спасибо» около больницы в московской Коммунарке
В России утвердили порядок снятия отпечатков пальцев иностранцев
Подозреваемого в нападении на российское генконсульство во Львове задержали
В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине при вторжении России
Французский политолог прокомментировал ликвидацию «Мемориала»
Возлюбленная Саакашвили раскрыла его состояние
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter