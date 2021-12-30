Россиянам разрешили обращаться в банки по водительским правам

Российские банки смогут устанавливать личность клиентов по водительским правам, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, при проведении операций кредитным организациям разрешается идентифицировать личность клиента в упрощенном порядке. Россияне смогут обратиться к сотрудникам с водительским удостоверением.

Документ также повысил лимит суммы платежа по КАСКО и ОСАГО, при котором необходимо идентифицировать личность. Сумма выросла с 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если платежи не превышают этой цифры, их можно проводить без идентификации.

Разработка закона была поручена министерству экономического развития.

Ранее в Центробанке России пояснили, что выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки. До 2015 года водительские права можно было использовать для подтверждения личности при упрощенной идентификации, если операция не выглядела как отмывание денег или финансирование терроризма. Ограничения ввели из-за того, что действительность паспорта и других документов проще проверить, чем выявить подделку водительских прав.