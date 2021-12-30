Читатели Der Spiegel возмутились приостановкой сертификации «Северного потока-2»

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток-2» к эксплуатации, при этом авторы обвинили власти России в давлении на Германию и напомнили о возможных потерях Украины. Читатели издания возмутились тем, что газопровод до сих пор не ввели в эксплуатацию, в комментариях в статье в Twitter.

Пользователь под ником schroters заявил, что приостановка сертификации проекта бессмысленна, поскольку в него уже вложены деньги. В ответ пользователь Twesko1 поставил под сомнение необходимость эксплуатации «Северного потока-2», поскольку уже существует газопровод «Северный поток-1», которого должно быть достаточно.

«Пока [президент России Владимир] Путин остается у власти, Германия должна покупать газ у Катара. Это не так уж и сложно», — отметил пользователь smileyplankton.

Автор другого комментарий, KarlSch13678118, обвинил главу МИД ФРГ Анналену Бербок в повышенных ценах на газ и призвал ввести газопровод в эксплуатацию, чтобы наладить ситуацию в Германии.