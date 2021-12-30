Путин дал чиновникам еще год на отказ от иностранного гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2023 года предельный срок отказа от иностранного гражданства или вида на жительство для госслужащих. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

Действие закона распространяется на государственных и муниципальных служащих, а также военных. Если до установленного законом срока они не успеют отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, то они подлежат увольнению.

Согласно предыдущей редакции данной нормы, госслужащие должны были отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство до 1 января 2022 года.

В августе глава государства подписал указ, согласно которому граждане России, имеющие паспорт другой страны, могут поступать на государственную или муниципальную службу, если не имеют возможности отказаться от иностранного гражданства.