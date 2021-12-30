Раскрыты подробности о телефонном разговоре Путина и Байдена

В Белом доме раскрыли подробности о предстоящем в четверг, 30 декабря, телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Как сообщил во время брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, Байден намерен обсудить деэскалацию вокруг Украины. Его слова передает ТАСС.

30 декабря состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена

Американский чиновник заявил, что США продолжают наблюдать значительное присутствие сил России возле украинской границы.

Мы продолжали ясно давать понять российской стороне, (...) что реальным прогрессом для нас в этих переговорах будет достичь состояния, где у нас есть безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, что это будет частью того, что президент Байден передаст президенту Путину завтра Представитель Белого дома

Что еще обсудят Путин и Байден?

Представитель Белого дома отметил, что Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке. Он напомнил, что президенты обсуждали тему Ирана в ходе переговоров по видеосвязи 7 декабря. По его мнению, лидеры захотят обсудить эту тему на фоне обсуждающихся в Вене перспектив полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

США, наши европейские партнеры и россияне очень тесно координируют [действия] в Вене, в действительности работают в Вене вместе очень конструктивно. Так что, думаю, президенты захотят сверить часы, убедиться, что мы можем укрепить тесную координацию [действий], имеющую место в рамках процесса «пять плюс один» Представитель Белого дома

Разговор запросила Россия

29 декабря в Белом доме уточнили, что телефонный разговор между Путиным и Байденом запросила Россия.

Завтра президенты поговорят по телефону по запросу российской стороны Представитель Белого дома

По его словам, президент США убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

О разговоре стало известно ранее 29 декабря. Беседа запланирована на 15:30 по московскому времени. По словам официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО.

Информацию о предстоящем разговоре подтвердил пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков.

Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

За несколько дней до этого Песков заявлял, что у Путина наладился конструктивный и хороший диалог с его американским коллегой Джо Байденом. По его словам, лидеры государств очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, в которых точки зрения у них расходятся диаметрально.

Обеспокоенности по безопасности

В ходе телефонного брифинга для журналистов 29 декабря высокопоставленный американский чиновник также заявил, что администрация США не намерена обнародовать свои обеспокоенности в области международной безопасности, как это сделала Россия. По его словам, Вашингтон намерен задействовать свои методы, которые заключаются в прямом взаимодействии с Россией для понимания обеспокоенностей и ожиданий.

Представитель администрации США отметил, что точка соприкосновения России и США заключается в том, что страны могут достичь большего прогресса за переговорным столом друг с другом, за закрытыми дверями, а также в рамках тесных консультаций с союзниками и партнерами.

Я не могу говорить о том, почему российская сторона запросила этот телефонный разговор (президентов двух стран 30 декабря). Могу лишь проанализировать период за последний год, мы запрашивали разговор с президентом Путиным, президент Путин запрашивал разговор с президентом Байденом. Думаю, что оба лидера считают, что есть подлинная ценность в прямом взаимодействии на высшем уровне (...) в момент кризиса Представитель Белого дома

Он также опроверг информацию о том, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности в Женеве будут участвовать сами президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. По словам чиновника, американскую делегацию будут возглавлять представители Госдепартамента.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.