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Группа подростков подала в суд на 33 страны

BBC News: шестеро детей из Португалии подали в суд на 33 страны из-за изменения климата

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Группа подростков из Португалии решила судиться с 33 странами из-за невыполнения государствами своих обещаний по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает BBC News.

Дети ссылаются на законы о правах человека и хотят заставить европейских политиков активнее решать проблему глобального потепления. 13-летний Андре Оливьера, его 16-летняя сестра София и их четверо друзей начали действовать, увидев ущерб, который лесные пожары нанесли Португалии. «Мы судимся с 33 странами. Это немного пугает», — рассказали София и Андре.

В 2017 году в Португалии из-за пожаров, затронувших около 53 тысяч гектаров земли, погибли 66 человек, 485 семей остались без домов. Причиной катастрофы стала установившаяся из-за изменения климата рекордная жара. Группа из шести детей подала заявление в Европейский суд по правам человека.

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«Мы теряем нашу природу. Я хочу, чтобы мое поколения и будущие поколения имели те же привилегии, какие имели поколения наших родителей», — рассказал Андре. «Если взрослые поступают неправильно, дети и подростки могут принять правильное решение», — добавила Софи. В заявлении 33 страны обвиняются в том, что не сделали достаточно, чтобы предотвратить последствия глобального потепления. Дети утверждают, что тем самым государства нарушили их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, закрепленное Европейской конвенцией по правам человека.

Андре и София надеются выиграть дело. «И даже если мы не победим, мы покажем другим людям пример, которому они могут последовать. Это как эффект снежного кома», — заявил Андре. К прошедшему в этом году климатическому саммиту в Глазго подростки относятся скептично. Они не доверяют политикам, и поэтому хотят с ними судиться. «На самом деле мы даем им второй шанс — сделать то, что они обещали. Я хочу, чтобы они думали о нашем деле как о втором шансе, а не как об угрозе или атаке. Как о возможности», — объяснил Андре.

Климатический саммит COP26 прошел в 2021 году в шотландском Глазго. С 30 октября по 12 ноября лидеры стран и участники рынка обсуждали план выполнения целей Парижского соглашения, достижение которых необходимо, чтобы избежать климатической катастрофы.

Александра Мирошникова
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