Украина сообщила о ранении своего военнослужащего из-за обстрела в Донбассе

Вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как минимум четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

По данным силовиков, накануне, 29 декабря, под огонь попали украинские подразделения, дислоцированные под Новоселовкой, Новолуганском, Трехизбенкой и Золотом-4. Ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был госпитализирован с поля боя и находится в состоянии средней тяжести.

При этом, как отметили представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, их позиции также подверглись обстрелу в районе Озеряновки. «Горловское направление: АГС — один раз (15 гранат)», — сообщили наблюдатели в Telegram. Сведений о жертвах и разрушениях из-за обстрела не поступало.

Ранее руководство ДНР обвинило Вооруженные силы Украины в ракетном обстреле города Горловка. Речь идет о двух противотанковых ракетах, которые упали вблизи жилых районов. Обстрел, предположительно, велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Гладосово.