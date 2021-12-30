Эстония решила отправить Украине Javelin и гаубицы

Минобороны Эстонии решило отправить Украине ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает ERR.ee.

«Мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 миллиметра и боеприпасы к ним», — сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства Пеэтер Куймет.

При этом сначала Эстония должна получить разрешение от производителя Javelin — США. «В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия», — добавил представитель Минобороны.

Ранее украинские военные провели стрельбы с использованием противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin американского производства в Донбассе.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали это пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.