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Эстония решила отправить Украине Javelin и гаубицы

Минобороны Эстонии рассматривает возможность отправить на Украину Javelin и гаубицы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минобороны Эстонии решило отправить Украине ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает ERR.ee.

«Мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 миллиметра и боеприпасы к ним», — сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства Пеэтер Куймет.

При этом сначала Эстония должна получить разрешение от производителя Javelin — США. «В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия», — добавил представитель Минобороны.

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София Сарджвеладзе
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