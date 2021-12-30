Вызывающие головную боль густые волосы блогерши удивили пользователей сети

Блогерша избавилась от чересчур густых волос, вызывающих у нее дискомфорт в повседневной жизни, показала результат и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Лола Мария де ла Каридад (Lola María de la Caridad) объяснила, что ее волосы настолько густые, что вызывают у нее головные боли. Так, девушка пришла в парикмахерскую и попросила мастера проредить пряди и выбрить затылок, однако после процедуры ей не стало легче. «Я сбрила половину своих волос, но головные боли так и не прекратились — настолько они тяжелые», — поделилась она.

В связи с этим блогерша купила специальные филировочные ножницы, которые срезают волосы не полностью, а лишь ту их часть, которая попадает между редкими зубцами. На видео Каридад продемонстрировала инструмент в работе. На финальных кадрах она показала большую кучу отрезанных волос размером с ее голову.

Ролик стал вирусным и набрал 32,3 миллиона просмотров и 4,8 миллиона лайков. Юзеров удивили волосы девушки, и они поделились альтернативными способами сделать их менее густыми. «Попробуй осветлить их, а затем снова окрасить в темный цвет», «Тебе стоило выбрить большую область», «Я парикмахер. Попробуй стричь филировочными ножницами не по горизонтали, а по вертикали, тогда волосы будут еще тоньше, и прическа будет выглядеть аккуратнее», — писали они.

В ноябре младенец обрел известность из-за сходства с Кейт Миддлтон и слишком густых волос. 23-летняя мать 18-месячной Аланы Уилкис Миа призналась, что прохожие часто останавливают ее на улице во время прогулки, чтобы сделать ребенку комплимент по поводу ее локонов. Кроме того, она подчеркнула, что многие подмечают сходство девочки с Кейт Миддлтон. Миа и ее 25-летний муж Эмерзон Бичер объясняют необычную внешность Аланы своими экзотическими генами.