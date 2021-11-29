Младенец обрел известность из-за сходства с Кейт Миддлтон и слишком густых волос

Младенец из Англии обрел известность из-за внешнего сходства с герцогиней Кембриджской Кэтрин и слишком густых волос. Соответствующий материал приводит The Sun.

23-летняя мать 18-месячной Аланы Уилкис Миа призналась, что прохожие часто останавливают ее на улице во время прогулки, чтобы сделать ребенку комплимент по поводу ее локонов. Кроме того, она подчеркнула, что многие подмечают сходство девочки с Кейт Миддлтон.

Миа и ее 25-летний муж Эмерзон Бичер объясняют необычную внешность Аланы своими экзотическими генами, однако пара не указала своей точной расовой принадлежности. «Всего через два дня после рождения мне пришлось собирать ее волосы в хвостики, потому что их было слишком много», — поделилась женщина.

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Миа подчеркнула, что никогда не стригла девочку. Она отметила, что Алана любит мыть и расчесывать свои волосы, поэтому они с мужем позволяют ей самостоятельно ухаживать за ними и принимать решения по поводу стрижки.

«Люди говорят, что она похожа на Кейт Миддлтон, и я действительно вижу сходство. Другие называют ее Покахонтас, а некоторые и вовсе сравнивают ее прическу с гривой льва. Ни разу не было такого, чтобы мы вышли на улицу и кто-нибудь не спросил о секрете красоты волос Аланы», — посмеялась мать девочки.

Ранее в ноябре густота волос двухлетней девочки удивила пользователей сети. Пользовательница с никнеймом Babyahair продемонстрировала шевелюру своей дочери Обри. На размещенных в сети кадрах видны густые волнистые локоны каштанового цвета, длина которых достигает поясницы девочки. По словам женщины, врачи предрекли волосам Обри скорое выпадение, однако с каждым месяцем они становятся гуще и длиннее.