Густота волос двухлетней девочки удивила пользователей сети

Женщина показала волосы своего двухлетнего ребенка и удивила пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в Daily Star.

Пользовательница с никнеймом Babyahair продемонстрировала шевелюру своей дочери Обри (Aubree). На размещенных в сети кадрах видны густые волнистые локоны каштанового цвета, длина которых достигает поясницы девочки. По словам женщины, врачи предрекли волосам Обри скорое выпадение, однако с каждым месяцем они становятся гуще и длиннее.

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Блогерша объяснила, что старается избегать воздействия тепла на волосы дочери, чтобы не испортить их качество. Кроме того, она только изредка использует фен, чтобы ускорить процесс сушки. «Мои волосы начали выпадать после того, как я ее родила. Теперь я понимаю, почему», — подписала она пост, который прославил ее в соцсети, набрав 14,4 миллиона просмотров и 2,6 миллиона лайков.

Подписчиков Babyahair восхитил внешний вид Обри. «Я подумал, что это парик, потому то никогда в жизни не видел таких волос у ребенка. Это абсолютно прекрасно», «Она выглядит как диснеевская принцесса», «У этой девочки самые красивые в мире волосы», «Великолепные локоны!», «Она прекрасна», — писали юзеры.

В сентябре ребенок стал одним из 100 обладателей «волос Эйнштейна» в мире и прославился. Шестилетняя Флоренс Паттерсон (Florence Patterson) страдает от синдрома нерасчесываемых волос. Характерным симптомом этого заболевания является сухая, стекловидная структура прядей, которая не поддается укладке. Описанный недуг встречается во всем мире только у 100 человек, в числе которых был ученый Альберт Эйнштейн.