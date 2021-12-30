Российский посол заявил о не имевших права судить Саддама Хусейна США

Экс-посол России в Ираке (2002-2003) Владимир Титоренко заявил, что переходное правительство Ирака, сформированное США, не имело права судить бывшего иракского президента Саддама Хусейна. Он заявил в интервью РИА Новости.

«Переходное правительство не было правительством, избранным иракским народом. Оно было сформировано американцами, и оно не имело никаких прав проводить суд над Саддамом Хусейном», — сказал Титоренко.

Российский дипломат добавил, что у специального трибунала не было полномочий судить Хусейна, так как он был президентом, верховным главнокомандующим вооруженных сил и принимал решения, исходя из действовавшего законодательства. Он назвал безосновательными обвинения, связанные с войной с Ираном и применением химического оружия. «Нет никаких доказательств, что Саддам применял это химическое оружие», — заключил бывший посол.

Ранее бывший иракский переводчик, сотрудничавший с американцами, анонимно раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна. По его словам, он находился вместе с военными США, проводившими операцию. Местонахождение Хусейна определили в результате слежки за его охранником, который скупал на рынках «лучшие товары определенных марок». Он находился на ферме, в районе Эль-Маабар.

Диктатор Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.