Раскрыты подробности задержания Саддама Хусейна

Бывший иракский переводчик, сотрудничавший с американцами, анонимно раскрыл подробности задержания экс-президента Ирака Саддама Хусейна. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он находился вместе с военными США, проводившими операцию по задержанию Хусейна. Примерно через восемь месяцев после его начала работы с ними поступила секретная информация о его местонахождении. «Это место находилось на ферме, буквально в нескольких метрах от Тигра, на расстоянии 50 метров или даже ближе, в районе Эль-Маабар», — уточнил экс-переводчик.

Местонахождение Хусейна определили в результате слежки за его охранником, который скупал на рынках лучшие товары, «товары определенных марок», что вызвало подозрения. На место направили подразделение американского спецназа, также там высадился десант. «Оттуда вывели нескольких человек. После того, как их вывели, я спросил, что это за люди... Мой офицер сказал — это президент Саддам Хусейн и спецназ, направленный, чтобы его задержать, даже нам запретили приближаться к нему», — рассказал переводчик. Экс-президента эвакуировали на вертолете.

На месте проведения операции на площади около квадратного километра — в помещении и на ферме, где находился Хусейн, распылили усыпляющий газ. В помещении, где скрывался Хусейн, шириной 3,5 метра и длиной около 4 метров, стояли две кровати. Из вещей экс-президента там находились две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи — наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой пленкой, аудиозаписи, сделанные им, а также ценные вещи, в частности, личный револьвер. Большая часть из личных предметов Хуссейнов и даже еда были украдены, некоторые военные брали его вещи на память.

Экс-переводчик также вспомнил, что на ферме после операции саженцы апельсиновых деревьев, попугаи, скот, бродячие собаки были покрыты неким белым веществом, при этом животные все были мертвы. Порошок оставался еще два-три дня, а потом пропал.

Ранее экс-посол США в Ираке Роберт Форд заявил, что трибунал над бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, в результате которого политика приговорили к смертной казни, проходил с нарушениями. При этом он подчеркнул, что многие доказательства подтверждали причастность Хусейна к массовым убийствам.

Диктатор Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.