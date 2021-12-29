В США рассказали о нарушениях в трибунале по делу Саддама Хусейна

Трибунал над бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, в результате которого политика приговорили к смертной казни, проходил с нарушениями. Об этом рассказал экс-посол США в Ираке Роберт Форд в интервью РИА Новости.

«В самом процессе, несомненно, были проблемы. Некоторые из защитников были убиты, что было ужасно. Во время самого судебного разбирательства обвинение иногда представляло доказательства, не позволяя защите с ними ознакомиться», — заявил дипломат. При этом он подчеркнул, что многие доказательства подтверждали причастность Хусейна к массовым убийствам.

Диктатор Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.

В октябре 2021 года в возрасте 84 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. В 2003 году Пауэлл выступал в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках, говоря о необходимости ввода войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.