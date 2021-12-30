Российский иммунолог объяснил снижение смертности из-за омикрона

Снижение смертности при омикрон-штамме связано с тем, что практически все, для кого инфекция была смертельно опасна, уже умерли. Такое объяснение выдвинул российский иммунолог Николай Крючков, его слова приводит URA.RU.

«Не надо забывать про момент, о котором все почему-то забыли. Вообще-то говоря, особенно это для России характерно, много людей, которые потенциально проблемны с COVID-19, они умерли», — заявил специалист.

Он уточнил, что в России сверхсмертность с апреля 2020 года по декабрь 2021 составляет больше миллиона человек, где около 90 процентов смертей приходится на пациентов с коронавирусом.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в омикрон-штамме коронавируса уже присутствует множество мутаций, однако он может изменяться и дальше, например, взяв какие-то опасные свойства у дельты или других вариантов. Специалист допустил появление таким образом суперкоронавируса.