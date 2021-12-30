Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий уголовное наказание вплоть до трех лет лишения свободы, для водителей, неоднократно превышавших скорость или выезжавших на встречную полосу. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон также подразумевает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Также для нарушителей вводится запрет определенной деятельности на срок до шести лет. Еще лихачам могут быть назначено до 480 часов обязательных работ, до 2 лет принудительных работ или до 2 лет колонии.

Соответствующие поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее Путин подписал указ, обязывающий владельцев предприятий ликвидировать ущерб, нанесенный их деятельностью.