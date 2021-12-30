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Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий ущерба экологии

Президент Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий ущерба экологии

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев предприятий ликвидировать причиненный ими ущерб экологии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, собственники предприятий не смогут полностью остановить опасные производства, не ликвидировав накопленный вред окружающей среде.

За пять лет до завершения эксплуатации объектов ими должен быть разработан комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды, который должен быть одобрен государственной экологической экспертизой.

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Роман Кирьянов
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