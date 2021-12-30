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Спорт

Ставший чемпионом мира по боксу полицейский получил 10 миллионов рублей

Чемпион мира по боксу Марк Петровский получил десять миллионов рублей от Умара Кремлева

Фото: @mark_petrovskii_75

Россиянин Марк Петровский получил десять миллионов рублей за победу на чемпионате мира по боксу. Об этом сообщает ТАСС.

Сертификат на положенную сумму спортсмену вручил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев. Отмечается, что тренерский штаб Петровского получит 6,5 миллиона.

Петровский стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов 6 ноября. В решающей схватке российский спортсмен оказался сильнее армянина Давита Чалояна.

Петровский — мастер спорта по боксу и многократный призер всероссийских соревнований. На его счету — победа на чемпионате России 2021 года и серебряная медаль командного Кубка страны. Боксер является слушателем Московского университета МВД России имени Кикотя и младшим лейтенантом полиции.

Анастасия Борисова
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