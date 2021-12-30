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В Сбере прокомментировали попытку ограбления одного из отделений

Сбер: попытка ограбления Сбербанка в Екатеринбурге не удалась, деньги не похищены

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сбере прокомментировали попытку ограбления одного из отделений банка в Екатеринбурге. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, деньги не были похищены, пострадавших нет.

«Неизвестный пытался совершить ограбление. Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании», — заявили в Сбере.

Днем 30 декабря сообщалось, что полиция оцепила одно из отделений Сбербанка в центре Екатеринбурга. Всех посетителей вывели, вовнутрь никого не пускали. На кадрах с места происшествия видно, что возле входа в отделение стоит четыре полицейских машины.

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Варвара Кошечкина
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