В Сбере прокомментировали попытку ограбления одного из отделений банка в Екатеринбурге. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, деньги не были похищены, пострадавших нет.

«Неизвестный пытался совершить ограбление. Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании», — заявили в Сбере.

Днем 30 декабря сообщалось, что полиция оцепила одно из отделений Сбербанка в центре Екатеринбурга. Всех посетителей вывели, вовнутрь никого не пускали. На кадрах с места происшествия видно, что возле входа в отделение стоит четыре полицейских машины.