Оценена необходимость военного союза России и Китая для борьбы с США

Военный союз России и Китая для борьбы с США является бессмысленным, даже несмотря на растущее напряжение между странами, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что для краткосрочных военных конфликтов альянсы не нужны, а полноценное столкновение маловероятно.

Американское издание 19FortyFive назвало самое большое, по мнению журналистов, преимущество США в случае войны с Россией или Китаем. «США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации.

Возможности союзов

«На самом деле, никто реально не рассматривает войну между ядерными державами. А для таких краткосрочных военных столкновений союзники не нужны, они для полноценных конфликтов. Так что написанное изданием — полная чушь. Что же касается экономического противостояния, противостояния влияний, то у нас и так есть альянс, партнерство в рамках азиатского сообщества, также у нас есть ЕАЭС, партнерские отношения с союзом африканских государств», — отметил Баширов.

Кроме того, полноценные экономические союзы в современной картине мира, по словам политтехнолога, уже бессмысленны, поскольку попытка глобализации провалилась. Сотрудничество с Китаем же довольно проблематично ввиду налоговых режимов. /Эта тема настолько непростая, что не удается прийти к окончательному соглашению даже с Белоруссией.

«США, в свою очередь, привыкли доминировать. В любом экономическом гибридном союзе они апеллируют к международному праву, когда им это выгодно, и к собственным интересам и правам, когда не выгодно. Есть определенные страны, находящиеся под протекторатом Штатов, но они им не помощники ни в военном, ни в экономическом смысле», — считает Баширов.

Есть определенные страны, находящиеся под протекторатом Штатов, но они им не помощники ни в военном, ни в экономическом смысле. Марат Баширов политтехнолог

У России, между тем, существует множество торговых соглашений и с Китаем, и с Индией, и с Венесуэлой, Кубой. Это возможно ввиду большого числа государственных компаний, которые отсутствуют в США.

«У них иначе устроена экономика. В России, Китае существует множество госкомпаний с такими регуляторами, как президент, правительство, федеральные органы власти. В США такого нет, там одни частники, потому полноценные соглашения именно на государственном уровне невозможны», — объяснил политтехнолог.