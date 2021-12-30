Создатель «Таких дел» покинул проект

Создатель «Таких дел» и сооснователь фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский покинул оба проекта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Алешковский заявил, что редакция «Таких дел» отказалась от иностранных грантов. «Понятно, что это вообще ни на что не влияет и нас могут сделать иностранным агентом просто так, но мы решили не рисковать и не подвергать наших сотрудников такой опасности», — высказался издатель.

По словам журналиста, в «Таких делах» планируется сокращения бюджета и числа сотрудников, в связи с чем вместе с ним издание покидает главный редактор Владимир Шведов. «В это сложно поверить, но все описываемые тут события никак не связаны. Володя уходит сам, и я ухожу сам», — отметил Алешковский. Он подчеркнул, что «Такие Дела» продолжит работать за счет своего финансирования.

«У нас есть план того, как именно мы должны достигнуть необходимых для устойчивого развития показателей, мы знаем что надо делать чтобы вернуться к привычной жизни», — заявил журналист. По его мнению, издание сможет вернуться к росту при правильном управлении.

Журналист сообщил, что покинет пост директора «Нужна помощь» в январе и еще через несколько месяцев передаст руководство «Такими делами».