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Украинец «украшал» ели навозом для борьбы с ворами и прославился в сети

Житель Закарпатья из-за воров «украсил» редкие елки на участке навозом

Фото: «Голос Карпат»

Житель украинского Закарпатья вырастил на участке несколько редких видов елей и «украсил» их к Новому году коровьим навозом, гноем и известью для борьбы с ворами. Об этом пишет местное издание «Голос Карпат».

Пенсионер Виктор Свищо издавна увлекался лесоводством и за несколько лет высадил возле дома около 40 деревьев. Однако два года назад, в канун новогодних праздников, к нему на участок проникли неизвестные и спилили две голубые и три обычные елки, а также несколько кустов. Теперь мужчина испытывает страх за сохранность своих деревьев и пытается таким способом оградить себя от напасти.

«Никакой вор не захочет нести домой елку, от которой несет фермой — потому что завоняет весь дом. А с другой стороны, органическое удобрение из хлева подкормит деревца», — рассказал Свищо после того, как прославился в сети.

Он призвал журналистов не переживать за внешний вид растений, подчеркнув, что по весне дожди смоют навоз и елки снова будут иметь «товарный вид».

Ранее в Калининградской области полицейские «построили» елку из служебных автомобилей и сняли ее на видео с высоты птичьего полета. Они пояснили, что этим необычным решением хотели поздравить горожан с Новым годом.

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Михаил Кириллов
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