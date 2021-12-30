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Генпрокурор Украины впервые прокомментировала дело против Порошенко и Медведчука

Генпрокурор Украины Венедиктова: дело против Порошенко и Медведчука стало самым громким
Ирина Венедиктова (в центре)

Ирина Венедиктова (в центре). Фото: Офис Генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью «Украинской правде» впервые прокомментировала дело о поставках угля из Донбасса, фигурантами которого являются глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший президент страны Петр Порошенко. По ее словам, оно стало самым громким в 2020 году.

«Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. Закон для всех один, и никакое кумовство его не остановит», — подчеркнула генпрокурор, говоря о предъявлении Медведчуку обвинений в госизмене, покушении на разграбление государственных ценностей и содействие деятельности террористических организаций.

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Вчера

Венедиктова впервые высказалась о том, что среди подозреваемых оказался бывший президент Украины Петр Порошенко. Она заявила, что ей по-человечески «неприятно и даже больно», что на скамье подсудимых оказываются лица, пользующиеся поддержкой электората.

Генпрокурор заключила, что правоохранительные органы страны продолжат разоблачать всех преступающих закон, как и обещали, шаг за шагом.

24 декабря офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма и на сегодняшний день находится за границей. По версии СБУ, во время своего президентского срока политик использовал полномочия главы государства, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Марина Совина
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