Генпрокурор Украины впервые прокомментировала дело против Порошенко и Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью «Украинской правде» впервые прокомментировала дело о поставках угля из Донбасса, фигурантами которого являются глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший президент страны Петр Порошенко. По ее словам, оно стало самым громким в 2020 году.

«Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. Закон для всех один, и никакое кумовство его не остановит», — подчеркнула генпрокурор, говоря о предъявлении Медведчуку обвинений в госизмене, покушении на разграбление государственных ценностей и содействие деятельности террористических организаций.

Венедиктова впервые высказалась о том, что среди подозреваемых оказался бывший президент Украины Петр Порошенко. Она заявила, что ей по-человечески «неприятно и даже больно», что на скамье подсудимых оказываются лица, пользующиеся поддержкой электората.

Генпрокурор заключила, что правоохранительные органы страны продолжат разоблачать всех преступающих закон, как и обещали, шаг за шагом.

24 декабря офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма и на сегодняшний день находится за границей. По версии СБУ, во время своего президентского срока политик использовал полномочия главы государства, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

