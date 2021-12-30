Главный потерпевший по делу о пытках в иркутских СИЗО арестован за наркотики

Евгения Юрченко, главного потерпевшего по делу о пытках в СИЗО и колониях Иркутской области, арестовали по наркотической статье. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает «Сибирь.Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на правозащитника Петра Курьянова.

По словам правозащитника, Юрченко предупреждали о рисках провокации со стороны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Россиянин после освобождения в начале 2020 года дал много показаний против ГУФСИН Иркутской области — рассказывал о том, как заключенных связывают, пытают и насилуют другие заключенные, так называемые «активисты».

Его заявления о пытках дали старт одному из самых крупных в России «пыточных дел», по которому проходят потерпевшими около 30 человек. Однако несмотря на предупреждения, мужчина уехал в Вихоревку на севере Иркутской области, откуда он родом. Там его и задержали.

Сейчас мужчина находится в иркутском СИЗО-1. Он письменно обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой ни в коем случае не переводить его в СИЗО-1, СИЗО-6 и ИК-15 — там работают те люди, на которых Юрченко давал показания. Уголовное дело по наркотической статье он считает сфабрикованным совместными усилиями сотрудников ФСИН и заключенных, которые сотрудничают с администрацией.