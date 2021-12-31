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Стало известно о росте числа погибших в авиакатастрофах в России

ТАСС: в 2021 году число жертв авиакатастроф в России превысило 100 человек

Фото: страница «ЛОМОЛЕНОБЛ | LOMOLENOBL.RU» во« ВКонтакте»

В 2021 году количество погибших в результате авиакатастроф в России превысило 100 человек. О росте числа жертв подобных инцидентов ТАСС стало известно благодаря источнику в авиационных службах.

Собеседник агентства указал, что в уходящем году в стране было зафиксировано 25 катастроф воздушных судов, что на два меньше, чем в 2020 году. «Но число погибших в 3,5 раза стало больше — погибли 110 человек. В прошлом году погиб 31 человек», — подчеркнул он, комментируя ситуацию.

Согласно данным ТАСС, в 2021 году также возросло и число пострадавших: в 2020 году среди получивших травмы оказался 71 человек, тогда как в 2021 году количество таких граждан достигло 159. Собеседник агентства полагает, что рост показателей связан с увеличением количества крушений пассажирских самолетов, особенно региональной авиации. По его словам, чаще всего инциденты фиксировались на Камчатке, а также в Московской и Иркутской областях.

Ранее сообщалось, что россияне перед Новым годом застряли в аэропорту и обратились в прокуратуру.

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Варвара Кошечкина
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