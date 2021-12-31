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Тело бывшего менеджера Ким Кардашьян нашли в багажнике машины

Variety: экс-менеджера Ким Кардашьян Анджелу Кукавски нашли мертвой в багажнике автомобиля

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Бывшего менеджера певицы Никки Минаж и телезвезды Ким Кардашьян Анджелу Кукавски обнаружили мертвой в багажнике автомобиля ее возлюбленного. Об этом сообщает Variety.

Как уточняют источники, убийство произошло 22 декабря. Полиция Лос-Анджелеса арестовала 49-летнего подозреваемого Джейсона Баркера. Его обвиняют в двух тяжких преступлениях: в умышленном убийстве и в пытках. Он должен предстать перед судом 12 января 2022 года.

По данным полицейских, Баркер убил Кукавски в их общем доме, а затем положил тело в свой автомобиль и поехал в Сими-Вэлли, где правоохранители и обнаружили машину. Отмечается, что причиной смерти экс-менеджера звезд стали травмы головы, а также удушение. По некоторым данным, использовались нож и огнестрельное оружие.

«Анджела была действительно лучшей. Она заботилась о каждом из нас и делала невозможное. Ее будет очень не хватать, и мы выражаем искренние соболезнования семье и близким в это самое трудное время», — сказали журналистам члены семьи Кардашьян-Дженнер.

У Кукавски пятеро детей. Она специализировалась на бухгалтерском учете и услугах по управлению финансами для артистов, спортсменов и предпринимателей.

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Варвара Кошечкина
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