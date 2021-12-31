Россияне лидировали по турпотоку на Кубу в 2021 году

Россияне заняли лидирующую позицию по туристическому потоку на Кубу. Об этом сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе, пишет ТАСС.

Так, россияне стали самой многочисленной категорией туристов, посетивших республику в 2021 году, — по данным Национального центра статистики и информации Кубы, к декабрю на остров приехала 131 тысяча путешественников из России. На втором месте граждане Канады — 33 тысячи человек.

«Нужно отметить, что открытие границ и увеличение турпотока прежде всего связано с тем, что Куба провакцинировала практически 100 процентов своего населения в возрасте от двух лет. Только благодаря этому стало возможным приглашать туристов со всего мира», — считает Мгеладзе.

Генеральный консул также отметила, что, несмотря на урегулирование ситуации с коронавирусом на Кубе, всем путешественникам настоятельно рекомендуется оформлять медицинские страховки.

Ранее, в октябре, сообщалось, что российские туристы стали лидерами по посещаемости Мальдив в 2021 году. Так, доля побывавших в стране достигла почти 18 процентов — турпоток из России опередил число отдыхающих Европы: доля немцев — 6 процентов, британцев — 1,4 процента, итальянцев — 1 процент.