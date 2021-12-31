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Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался неумением заполнять декларацию

Депутат Киевской области не задекларировал 41 квартиру из-за болезни и непонимания

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко скрыл от государства наличие 41 квартиры и пожаловался на неумение заполнять декларацию. Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на отчет Нацагентства Украины по предотвращению коррупции.

Так, общую стоимость незадекларированных квартир оценили в 30,2 миллиона гривен (82,4 миллиона рублей). По словам депутата, он не смог сообщить о недвижимости и прочих доходах из-за болезни, которая «не позволила ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год». Кроме того, в качестве оправдания политик посетовал на полное непонимание, как заполнять декларацию.

Ранее в декабре центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «Коррупционером года — 2021». Представители центра уточнили, что «последний диктатор Европы» удостоился признания «за потворство организованной преступности и коррупции».

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Дарья Рыбак
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