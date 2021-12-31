Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о подготовке Байдена к разговору с Путиным

Чиновник администрации США: президент Байден несколько дней готовился к беседе с Путиным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Adam Schultz/ Globallookpress.com

=Президент США Джо Байден несколько дней готовился к беседе с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

Глава Белого дома в последние несколько дней осуществлял подготовку к разговору по телефону совместно с представителями своей высокопоставленной команды по внешней политике, заявил чиновник.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину. Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину.Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
7 декабря

«Вы всех их знаете, но в первую очередь это был госсекретарь [Энтони Блинкен] и помощник по национальной безопасности Джейк Салливан. В подготовку были вовлечены и другие», — указал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Байден обсудили вопрос обеспечения гарантий безопасности со стороны США. Стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

Разговор между российским и американским лидерами начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам Ушакова, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности
Лавров упрекнул США в искусственном ограничении виз для россиян
Экономист счел благом возможные санкции США против России
Названо помогающее лучше таблеток или специалистов средство от тревоги
В России рассказали о серьезном предупреждении Путина для Байдена
В Москве спасли застрявшую в бутылке с орехами белку
Россиян призвали отказаться от сладкого в новогоднюю ночь
Украина получила заказ на производство первой ступени ракет Antares
Раскрыты простые способы обезопасить свои данные в Новый год
В США рассказали о подготовке Байдена к разговору с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter