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Лавров рассказал о деградации в отношениях России и США

Лавров: ситуация с невыдачей виз США россиянам создана искусственно Вашингтоном

Фото: пресс-служба МИД РФ

Вашингтон искусственно создал проблемы вокруг выдачи виз США россиянам, оправдывая это проблемами с числом персонала в посольствах. Хотя Москва неоднократно просила решить этот вопрос, переговоры с американцами осложняются деградацией в отношениях РФ и США, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

Министр напомнил, что с 12 мая этого года американцы приостановили выдачу недипломатических виз россиянам, оставив за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Но с недавнего времени Вашингтон, ссылаясь на нехватку персонала, и вовсе ограничивает выдачу неиммиграционных виз в РФ.

«Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России. Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы», — заявил Лавров.

Виктория Кондратьева
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