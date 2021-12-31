Лавров рассказал о деградации в отношениях России и США

Вашингтон искусственно создал проблемы вокруг выдачи виз США россиянам, оправдывая это проблемами с числом персонала в посольствах. Хотя Москва неоднократно просила решить этот вопрос, переговоры с американцами осложняются деградацией в отношениях РФ и США, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

Министр напомнил, что с 12 мая этого года американцы приостановили выдачу недипломатических виз россиянам, оставив за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Но с недавнего времени Вашингтон, ссылаясь на нехватку персонала, и вовсе ограничивает выдачу неиммиграционных виз в РФ.

«Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России. Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы», — заявил Лавров.