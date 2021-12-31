Экономист назвал способ накопить на безбедную старость

Эффективным способом накопить на безбедную старость является создание капитала в виде различных активов. Об этом в издании «Невские новости» рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Эксперт объяснил, что накопления в виде ценных бумаг и других инструментов финансового рынка к моменту выхода на пенсию смогут приносить пассивный доход. Также их можно продать по выгодной цене.

Для самостоятельного управления своим капиталом можно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет, при этом начинать инвестировать лучше с небольших сумм. Для создания же весомого портфеля потребуется два-три десятилетия, резюмировал Голубев.

24 декабря россиянам назвали три способа накопить на пенсию. Аналитики Дмитрий Голубовский и Анна Никитина полагают, что в этом способствует покупка золотых монет, облигаций федерального займа (ОФЗ) и акций. В частности, драгоценный металл назвали «эталонным товаром», отыгрывающим инфляцию в долгосрочной перспективе. По словам Голубовскиого, покупка золотых монет служит единственным методом «защититься от инфляции без инвестиций, без открытия брокерского счета, без каких-либо заморочек».

Ранее стало известно, что большинство опрошенных россиян (84 процента) планируют продолжать работать после выхода на пенсию. Согласно опросу, лишь четыре процента респондентов отказываются в будущем продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Оставшиеся 12 процентов ответили, что пока не задумывались на тему занятости на пенсии.