Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России 2022-й станет Годом культурного наследия народов

Президент РФ Путин подписал указ о проведении в России Года культурного наследия народов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов страны в целях сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на Едином интернет-портале правовой информации.

В указе правительству страны поручается в двухмесячный срок организовать комитет по проведению Года культурного наследия народов, разработать план мероприятий и составить рекомендации для регионов. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил россиян с 2022-м годом. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. «А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», — отметил глава государства.

Новогоднее поздравление президента стало самым длинным. Оно продолжалось 6 минут и 22 секунды, а объем текста составил около 700 слов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом
Юрист напомнила об ответственности за запуск фейерверков в парках Москвы
Во Франции рассказали о последнем шансе Европы на примирение с Россией
На МКС обнаружили новые проблемы
Людей с высоким уровнем холестерина предупредили об опасной привычке
Обилие травм в группе Тутберидзе объяснили
Корова залезла на крышу здания, не смогла спуститься и попала на видео
Талибы отказались от идеи заставлять мужчин отращивать бороды
Заключенные поучаствовали в конкурсе снежных фигур и выиграли сладкие подарки
Ближайшего соратника экс-премьера Грузии избили вместе с сыном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter