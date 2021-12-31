В России 2022-й станет Годом культурного наследия народов

В России 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов страны в целях сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на Едином интернет-портале правовой информации.

В указе правительству страны поручается в двухмесячный срок организовать комитет по проведению Года культурного наследия народов, разработать план мероприятий и составить рекомендации для регионов. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил россиян с 2022-м годом. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. «А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», — отметил глава государства.

Новогоднее поздравление президента стало самым длинным. Оно продолжалось 6 минут и 22 секунды, а объем текста составил около 700 слов.