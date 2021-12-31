В США составили список «пороховых бочек» военных конфликтов в 2022 году

Американский журнал Foreign Policy составил список «пороховых бочек» по всему миру, где в 2022 году может вспыхнуть военный конфликт. По мнению обозревателей, такими точками станут Эфиопия, Иран, Тайвань и Украина.

В Эфиопии, по мнению авторов статьи, вооруженные столкновения могут начаться между правительством и силами «Народного фронта освобождения Тыграя», спровоцировать возможную войну могут также радикальные исламистские движения.

В районе Тайваня в Южно-Китайском море велик риск конфликта между США и Китаем, поскольку напряжение между державами растет. Случайный инцидент между военными самолетами этих держав может стать отправной точкой. В качестве примера колумнисты приводят ситуацию со столкновением воздушных судов в 2001 году, когда понадобились значительные силы дипломатии, чтобы урегулировать инцидент. Они отмечают, что в текущей ситуации разрешить подобную ситуацию будет гораздо сложнее.

В Иране опасения вызывает провал переговоров по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном. Страна продолжит обогащать уран для создания серьезного орудия массового поражения, поэтому Соединенным Штатам и Израилю придется нанести авиаудары для ослабления ядерного потенциала, полагают обозреватели журнала.

Украина внесена в список «пороховых бочек» из-за экспансии НАТО в Восточную Европу и заявлениях о якобы готовящемся вторжении России и продолжении эскалации на украинской границе.

Ранее профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз указал на незаинтересованность США в мире на Украине. Политолог пояснил, что горячий конфликт на Украине, пусть и ограниченный по масштабу, может стать важным козырем США в противостоянии с Россией.

