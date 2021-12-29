В Турции указали на незаинтересованность США в мире на Украине

Профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз указал на незаинтересованность США в мире на Украине. В комментарии «Ленте.ру» политолог пояснил, что горячий конфликт на Украине, пусть и ограниченный по масштабу, может стать важным козырем США в противостоянии с Россией.

По его словам, это позволит США реализовать свои планы по смене руководства в тех странах, которые по-прежнему сотрудничают с Россией. Йылмаз напомнил, что сначала в Австрии, затем и в Германии ушли правительства, которые поддерживали хорошие отношения с Россией.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон защитит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, в случае нападения России.

Также сообщалось, что на фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. По информации издания Die Welt, Североатлантический альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция. Степень готовности повысили также у сил специальных операций и логистических служб.

