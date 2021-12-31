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На Украине объяснили готовность США пойти России на любые уступки

Украинский политик Куликов: США пойдут на любые уступки России для противостояния Китаю

Экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «НАШ» объяснил, почему США на переговорах с Россией готовы будут пойти на любые ее условия. По его мнению, такие уступки необходимы Штатам для того, чтобы Москва не стала союзником Пекина.

«На сегодняшний день существуют противоречия между США и Китаем в южнокитайском море — это отношение к Тайваню. С точки зрения качества, современности, то американский флот гораздо сильнее и он в состоянии блокировать Китай, но как это будет из суши — это самая большая проблема, единственный коридор для Китая — это Россия», — заявил эксперт.

Он добавил, что Вашингтону придется пойти на любые уступки России, а за это она будет готова договариваться. Делается это исходя из того, что несмотря на дружественные отношения России с Китаем, Пекин не является союзником Москвы. Таким образом, если США являются для России «гипотетической» угрозой, то Китай — ежедневной, подытожил политик.

Ранее политтехнолог Марат Баширов рассказал, что военный союз России и Китая для борьбы с США является бессмысленным, даже несмотря на растущее напряжение между странами. Он считает, что для краткосрочных военных конфликтов альянсы не нужны, а полноценное столкновение маловероятно.

Марина Совина
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