Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названо место встречи Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой

Дед Мороз и Снегурочка встретили Новый год в Сочи, прибыв туда праздничным поездом

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Названо место встречи Дедом Морозом и Снегурочкой Нового 2022 года. Главные новогодние волшебники прибыли праздничным поездом в Сочи из Великого Устюга. Об этом рассказали в пресс-службе города-курорта.

Ранним утром 31 декабря поезд прибыл на станцию Имертинский курорт, а к вечеру направился на станцию Роза Хутор. В празднично оформленном составе Дед Мороз и Снегурочка путешествовали по России.

Материалы по теме:
«Хороша и вечером, и конечно же ночью» Как украсили Москву к Новому году
«Хороша и вечером, и конечно же ночью»Как украсили Москву к Новому году
29 декабря
«Граждане были как подопытные кролики» Как россияне 30 лет назад встречали первый Новый год после распада СССР
«Граждане были как подопытные кролики»Как россияне 30 лет назад встречали первый Новый год после распада СССР
29 декабря

Они выехали из Великого Устюга 5 декабря. Путешествие по 36 городам России продлится 41 день и закончится после новогодних каникул. После Сочи состав побывает в Воронеже, Туле, Москве, Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Вологде, после чего вернется в пункт отправления.

В каждом из городов Дед Мороз и Снегурочка поздравляют детей, дарят подарки, посетителей прямо на перроне ждет развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса. Он также регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к предстоящим встречам с детьми.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден предупредил Путина о недопустимости вторжения на Украину
Рогозин о планах увеличить число космических пусков в два раза
Названо место встречи Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой
Срок хранения кредитных историй россиян сократили
Москвичи предложили спускаться на лыжах по заснеженной лестнице
Ким Чен Ын подвел итоги 2021 года
В России в 2022 году изменят правила владения оружием
В России снизились пошлины на экспорт нефти
Новогоднее фото с олимпийским Мишкой 1979 года навеяло на россиян воспоминания
Врач-терапевт назвал быстрый способ избавиться от похмелья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter