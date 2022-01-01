Названо место встречи Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой

Названо место встречи Дедом Морозом и Снегурочкой Нового 2022 года. Главные новогодние волшебники прибыли праздничным поездом в Сочи из Великого Устюга. Об этом рассказали в пресс-службе города-курорта.

Ранним утром 31 декабря поезд прибыл на станцию Имертинский курорт, а к вечеру направился на станцию Роза Хутор. В празднично оформленном составе Дед Мороз и Снегурочка путешествовали по России.

Они выехали из Великого Устюга 5 декабря. Путешествие по 36 городам России продлится 41 день и закончится после новогодних каникул. После Сочи состав побывает в Воронеже, Туле, Москве, Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Вологде, после чего вернется в пункт отправления.

В каждом из городов Дед Мороз и Снегурочка поздравляют детей, дарят подарки, посетителей прямо на перроне ждет развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса. Он также регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к предстоящим встречам с детьми.

