В Москве несколько человек пострадали в ходе поножовщины

Компания молодых людей устроила поножовщину во время празднования Нового года в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло около букмекерской конторы в районе Саларьево. В результате три человека получили ножевые ранения, одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

Ранее сообщалось, что основной причиной вызовов скорой в Москве в новогоднюю ночь стали ранения от фейерверков. Однако самой первой пациенткой, вызвавшей скорую помощь, была школьница, которую избил отец.