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В России из-за загоревшегося дивана пострадали пять человек

В Татарстане пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме

В Республике Татарстан пять человек пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по российскому региону.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Чистополь по адресу улица Энгельса, дом 88. Прибывшие на место пожарные установили, что в однокомнатной квартире на третьем этаже загорелся диван. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 21:50 по московскому времени.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

В 2014 году в Москве из-за загоревшегося дивана эвакуировали 60 человек.

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Ксения Назарова
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