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Иностранные интернет-гиганты «приземлили» в России

Google, TikTok и еще 11 IT-гигантов теперь должны иметь российское представительство

Фото: Annegret Hilse / Reuters

С 1 января 2022 года иностранные интернет-гиганты и IT-компании с суточной аудиторией выше 500 тысяч человек обязаны зарегистрировать официальное представительство на территории России. Подобные требования содержит требование Роскомнадзора о «приземлении», которое вступают в силу с 2022 года.

Новые требования затронут крупнейших игроков IT-рынка: Google, Meta (ранее Facebook), Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord, Spotify, Pinterest. Помимо представительств они теперь обязаны установить рекомендуемые Роскомнадзором счетчики аудитории.

Также на сайтах перечисленных организаций должны появиться понятные электронные формы обратной связи для российской аудитории, а представительства должны создать личный кабинет на сайте российского интернет-регулятора.

Президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IТ-гигантов 1 июля 2021 года. Юристы уже полагают, что иностранным компаниям теперь грозят многомиллиардные потери в случае отказа от исполнения требований российского законодательства.

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Платон Щукин
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