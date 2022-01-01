В России заявили о росте числа желающих служить в армии

Молодые россияне начали чаще проявлять желание служить в армии, даже если им дают отвод от службы. О росте числа таких граждан в беседе с URA.RU рассказали зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

По словам Швыткина, подобное явление связано с тем, что в стране реализуется закон, который ограничивает возможности работы в органах власти и силовых структурах для тех, кто не прошел службу.

«Раньше мамы просили: "Юрий Николаевич, помогите. Он по здоровью не проходит". Сейчас наоборот ко мне идут, дабы я помог, чтобы призвали того или иного юношу в армию», — пояснил депутат и подчеркнул, что указанная причина является достаточно серьезной мотивацией.

Кроме того, он рассказал, что в настоящее время образ защитника родины достаточно романтизирован и в связи с этим востребован. «У нас в характере у русских, это как некая романтика. (...) Ребята тоже стремятся идти служить», — заключил он.

О тенденции по росту числа желающих служить в армии заявила и Павлова — она пояснила, что престиж российской армии растет в последнее время, а также улучшаются условия службы. «Для многих это становится путевкой в жизнь. В моей практике были случаи, когда молодые люди получали отвод, а потом упорно доказывали свое право служить», — сообщила она.

1 января министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и пожелал им мира. Глава ведомства отметил, что Вооруженные силы России стали одними из самых современных и эффективных в мире, а служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно.