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Шойгу рассказал о почете и престиже службы в армии

Министр обороны РФ Шойгу: служить в армии стало по-настоящему почетно и престижно

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и пожелал им мира. Об этом сообщают «Известия».

Глава оборонного ведомства отметил, что Вооруженные силы России стали одними из самых современных и эффективных в мире. «Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов. Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», — заявил он.

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27 августа

В октябре сообщалось, что дело о гибели двух солдат-срочников в ракетной части в ЗАТО Свободный под Екатеринбургом засекретили. Тело 19-летнего повара было обнаружено 29 сентября возле палатки. По предварительным данным, солдат покончил с собой перед заступлением в наряд. 28 сентября также был найден мертвым его сослуживец, также солдат срочной службы. Во время учений в лесу он отклонился от маршрута патрулирования и потерялся. Смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Тело обнаружили под опорой ЛЭП. Несколько месяцев назад там же погибли еще два офицера — капитан и старший лейтенант.

После гибели солдат военная прокуратура провела проверку. По ее итогам завели уголовное дело о неуставных отношениях.

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Марина Совина
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