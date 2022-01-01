На Украине рассказали о «самом быстром пути» для захвата Россией Киева

При нападении России на Украину основной удар будет осуществлен не через Донбасс, а по «самому быстрому пути». Об этом в эфире телеканала NTA заявил командир полка «Азов» Денис Прокопенко, передает РИА Новости.

По его словам, подобный удар может быть нанесен в направлении Брянск — Киев. Прокопенко отметил, что до Киева от границы по Черниговской области меньше 200 километров, поэтому это самый быстрый путь захватить столицу Украины и принудить власть к капитуляции.

Ранее экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что Россия разгромит Украину мгновенно, менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. По словам парламентария, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. «Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — сказал он.

