«Аэрофлот» опроверг сообщения об отмене рейсов в Новый год

«Аэрофлот» не отменял рейсы в аэропорту Шереметьево 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Аэрофлот» не отменял рейсы. Все запланированные рейсы из Шереметьево на 31 декабря и 1 января были выполнены», — заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали о массовой отмене рейсов 1 января в Шереметьево. По их данным, В основном были отменены рейсы по России компаний «Аэрофлот» и «Победа».

31 декабря в Шереметьево было отменено около 170 рейсов, 1 января — около 75.

