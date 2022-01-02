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Профессор дала прогноз по коронавирусу на 2022 год

Биолог Баранова: вероятно, установится динамическое равновесие штаммов COVID-19

Фото: @professor.ancha

Биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала о том, как может измениться ситуация с коронавирусом в 2022 году. Свой прогноз она дала в беседе с MK.RU.

По ее словам, людям очень повезет, если новый штамм COVID-19 омикрон вытеснит предыдущую дельту. Однако, вероятнее всего, установится так называемое динамическое равновесие, и оба варианта вируса будут вместе «уживаться».

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«То есть эти вирусы будут по очереди в нашей популяции "поднимать голову". При этом будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом. Это остаточный иммунитет, который уже имеется у некоторых людей, кто ранее болел одним подвидом коронавируса, и поэтому немножко устойчив к другому», — пояснила эксперт.

Баранова предположила, что для усиления защиты существующими вакцинами, судя по всему, надо будет прививаться каждые три, а то и каждые два месяца. Она подчеркнула, что отказываться от прививки не стоит ни в коем случае.

1 января профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что штамм коронавируса омикрон, вероятно, является последней мутацией COVID-19 — волна заражений инфекцией может спасть уже к 20 февраля. Он считает, что, к примеру, в Греции восходящая тенденция заражений будет продолжаться до 20-22 января.

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Варвара Кошечкина
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