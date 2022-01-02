На Украине отреагировали на призыв Госдумы осудить шествие в честь Бандеры

Украинский депутат Владимир Арьев отреагировал на призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина осудить факельное шествие националистов в честь Степана Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января. Его слова приводит Telegram-канал «Сказано на Эхе».

По мнению Арьева, Кремль контролирует французских, немецких националистов, помогает австрийским, и только украинские «не получают финансирования в Москве» и не подконтрольны ей, о чем Володин «наверное, сожалеет».

«Поэтому Володин, очевидно, считает, что против не своих националистов надо вводить санкции. На самом деле, я считаю, что если именно российская власть будет вводить санкции — ну, так все националисты и так патриоты Украины и под санкциями», — заявил депутат.

Ранее Володин призвал Европейский парламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентскую ассамблею Совета Европы осудить факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Комментируя прошедшие на Украине события, спикер назвал их поощрением национализма, которое направлено «против всего человечества».

