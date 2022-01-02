Британии предрекли рекордный уровень топливной бедности

В благотворительной организации National Energy Action, которая занимается проблемами топливной бедности, заявили что число домохозяйств Великобритании, не способных оплачивать счета за электроэнергию, грозит к весне достичь рекордного уровня, если власти не примут меры. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что около четырех миллионов британских домохозяйств уже были затронуты топливной бедностью до того, как в результате роста цен на мировом энергетическом рынке в октябре повысились тарифы на электроэнергию.

В организации сообщили, что в связи с очередным повышением цен топливная бедность в сравнении с показателем прошлого года может затронуть еще два миллиона домохозяйств, в результате общее число этих домохозяйств достигнет отметки в шесть миллионов. Это будет «самый высокий уровень топливной бедности» Британии с 1996 года.

По словам исполнительного директора National Energy Action Адама Скорера, число домохозяйств, которыъ затронет топливная бедность, в апреле «взлетит до небес».